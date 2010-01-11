Патриарх всея Руси наградил орденами трех руководителей Крыма

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ наградил председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, главу Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДУ и постоянного представителя Президента Украины в Крыму Леонида ЖУНЬКО орденом Преподобного Сергия Радонежского 3-й степени.

Как говорится в сообщении пресс-секретаря крымского спикера Аллы ГОРЕВОЙ, награды чиновникам передал митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ.

Руководители автономии получили церковные награды за хорошую подготовку визита предстоятеля Русской православной церкви в Крым летом 2009 года.

Ранее в январе орден Преподобного Сергия Радонежского 3-й степени получил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН за организацию визита патриарха КИРИЛЛА в Севастополь.