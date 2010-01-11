Близ Фороса вновь произошел камнепад - Минтранс

На Южном берегу Крыма на дорогу снова упали крупные камни, сообщает Министерство транспорта и связи Украины.

По данным ведомства, камнепад произошел 10 января на 14-ом километре дороги Гончарное - Ялта.

В тот же день на 26-ом км трассы из-за выпадения большого количества осадков произошел сдвиг почвы, на проезжей части появились трещины.

«Участки дороги ограждены, выставлены предупредительные знаки», - информирует Минтранс.

К 16.00 воскресенья с дороги были убраны камни небольших размеров.

Проезд разрешен только легковому транспорту. Объезд осуществляется по дороге Ялта - Севастополь.

Вместе с тем, в крымском управлении МЧС не располагают информацией о повторном камнепаде. «У нас такой информации нет», - сказала по телефону сотрудница управления.

МЧС ранее сообщало, что 8 января на 14-м километре трассы Гончарное - Форос упали валуны.

Сотрудница ведомства отметила, что на этом участке дороги ограничено движение. Ведутся работы по «раздроблению камней».

В то же время сотрудница Минтранса в телефонном разговоре сказала, что информация о повторном камнепаде является достоверной и получена от оперативных работников.