Геннадий Москаль уволен с должности начальника крымской милиции?

20:52, 15 декабря 2009
Крым
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Анатолий Могилев распространил документы (фотокопии)

Геннадий МОСКАЛЬ уволен с должности начальника крымской милиции, однако продолжает исполнять свои обязанности, утверждает экс-руководитель управления МВД Крыма Анатолий МОГИЛЕВ. МОСКАЛЬ эти заявления опровергает, сообщает «Центр журналистских расследований»

МОГИЛЕВ распространил среди журналистов документы Кабинета министров и Министерства внутренних дел об увольнении МОСКАЛЯ с должности заместителя главы МВД – начальника крымской милиции.

«Документы подписаны еще восьмым и девятым декабря, а в крымском главке о них ничего не знают», – сказал МОГИЛЕВ.

Как отмечается в «премьерском» распоряжении, МОСКАЛЬ увольняется с должности на основании его заявления.

МОСКАЛЬ заявил, что «продолжает исполнять свои обязанности, согласно закону», заявления об увольнении не писал и ничего не знает о документах, обнародованных МОГИЛЕВЫМ. «Я не хочу комментировать это политическое шоу, которое устраивает МОГИЛЕВ. Это неэтический способ ведения политической борьбы, в которой я не хочу принимать участие», – сказал он.

На официальном сайте правительства страны документ с номером, который указан в распространенном МОГИЛЕВЫМ распоряжении Кабмина, журналисты не нашли. Поисковая система сайта министерства юстиции Украины ни распоряжения премьера, ни приказа министра также не находит.

Документы предоставлены Анатолием МОГИЛЕВЫМ

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