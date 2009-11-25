В Керчи возродили пионерство
15:24, 25 ноября 2009Крым
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В каждой школе будут красногалстучные
Городскую пионерскую организацию возродили в Керчи.
"День 25 ноября 2009 года войдет в новейшую истории города-героя как второй день рождения городской пионерской организации", - сообщила пресс-служба крымского республиканского комитета Компартии Украины.
Решение о создании городской пионерской организации принято на слете, посвященном приему почти 400 керченских учащихся в пионерскую организацию Крыма имени Ленина.
"В каждой городской школе теперь функционируют пионерские организации", - утверждает Реском.
Инициатива возродить пионерское движение в Керчи принадлежит лидеру крымских коммунистов Леониду ГРАЧУ.
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