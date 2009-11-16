Срок – за взрыв пятиэтажки

Симферопольский районный суд огласил решение по делу о взрыве в пятиэтажном доме в Евпатории в декабре 2008 года, трое коммунальщиков приговорены на сроки от шести до восьми лет тюрьмы.

«Версия следствия о взрыве газа нашла полное подтверждение в суде», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Райсуд согласился с позицией надзорного ведомства и признал вину начальника, мастера и электрогазосварщика коммунального предприятия в инкриминируемых им преступлениях.

Начальнику и мастеру за нарушение правил при выполнении работ с повышенной опасностью, служебную халатность назначено наказание в виде 6-ти и 7-ми лет лишения свободы.

Сварщик приговорен к 8-ми годам заключения. Ему инкриминируют убийство по неосторожности, неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, неосторожное уничтожение или повреждение имущества.

«У обвиняемых есть возможность обжаловать приговор, который еще не вступил в силу», - отметили в прокуратуре.

Работники коммунального предприятия хранили баллоны с газом в подвале дома.

Взрыв в доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел 24 декабря 2008 года. Погибли 27 человек.

В мае 2009-го прокуратура направила материалы расследования в суд. Это 41 том, в том числе - результаты свыше 50 экспертиз и допросы более 800 свидетелей.