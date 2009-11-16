За карантин студенты отдохнули на два месяца вперед?

Министерство образования и науки выдало рекомендации руководителям ВУЗов об организации в Украине учебного процесса в первом семестре 2009-2010 года.

Как говорится в письме, размещенном на сайте ведомства, руководители высших учебных заведений, независимо от формы собственности и подчинения, обязаны разработать мероприятия по отработке занятий после нормализации эпидситуации в стране в соответствии с учебными планами.

“С целью обеспечения выполнения в полном объеме учебных планов первого семестра 2009/10 учебного года рекомендуем руководителям высших учебных заведений после возобновления занятий внести коррективы в графики учебного процесса дневной формы обучения, предусмотрев, в частности, до конца текущего года шестидневную рабочую неделю, уплотнение расписания учебных занятий за счет проведения дополнительных занятий, а также сокращение продолжительности зимних каникул и перенесение начала занятий во втором семестре 2009/2010 учебного года”, говорится в рекомендациях.