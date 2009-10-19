12 строителей-нелегалов выявили в районе Донузлава

12 строителей-нелегалов из Узбекистана обнаружили пограничники в районе озера Донузлав на западе полуострова.

«На территорию Украины узбеки прибыли в гости, как они заявляли при въезде, а трудоустраивались (на стройку) незаконно», – говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

За нарушение правил пребывания в украинском государстве суд вынес решение о штрафе в 340 гривен в отношении каждого нелегала, кроме семнадцатилетнего юноши, а также о выдворении иностранцев за пределы страны.