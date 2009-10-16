В Киеве обыскивают квартиры родственников директора «Артека»

В Киеве проходит обыск двух квартир родственников генерального директора международного детского центра «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА, об этом УНИАН по телефону сообщила его пресс-секретарь Людмила ЛОЗОВАЯ.

«Приход с обыском означает одно, что он (НОВОЖИЛОВ) со статуса свидетеля переведен в статус обвиняемого (по громкому делу о якобы имевшем место развращении детей)», - предположила ЛОЗОВАЯ.

По ее словам, два часа назад проводился обыск в квартире родственников, с которыми НОВОЖИЛОВ уже долгое время не общался. Час назад начали обыскивать квартиру его дедушки и бабушки.

По словам пресс-секретаря, люди, которые проводят обыски, заявляют, что они милиционеры, пришли с санкцией прокуратуры по решению одного из судов Киева.

ЛОЗОВАЯ считает, что в ходе обысков может быть подброшен компромат.

«Мы опасаемся, что в ходе этих обысков может быть обнаружен в кавычках новый интересный компрометирующий материал в ходе развития этой истории (скандала вокруг «Артека»)», - отметила пресс-секретарь гендиректора детского центра.

Она сообщила, что НОВОЖИЛОВ сейчас находится в командировке в Киеве, и как только получил информацию об обыске на квартире его дедушки и бабушки, сразу же «сорвался, поехал к старикам».