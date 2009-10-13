У Тимошенко хотят знать, что на самом деле случилось в «Артеке»
17:43, 13 октября 2009Крым
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На проверку - три дня
|Александр Турчинов
На проверку информации и принятие необходимых мер отведены три дня, сообщила пресс-служба ТУРЧИНОВА.
Такое же обращение направлено в Генеральную прокуратуру Украины.
Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что к нему обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в «Артеке».
Директор «Артека» Борис НОВОЖИЛОВ и администрация центра опровергли заявление депутата и призвали политиков прекратить использовать лагерь в своих целях.
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