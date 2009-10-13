У Тимошенко хотят знать, что на самом деле случилось в «Артеке»

Незамедлительно проверить информацию о возможном факте совершения преступления в отношении детей в международном центре «Артек» в Крыму призвал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

На проверку информации и принятие необходимых мер отведены три дня, сообщила пресс-служба ТУРЧИНОВА.

Такое же обращение направлено в Генеральную прокуратуру Украины.

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что к нему обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в «Артеке».

Директор «Артека» Борис НОВОЖИЛОВ и администрация центра опровергли заявление депутата и призвали политиков прекратить использовать лагерь в своих целях.