Анонсы на 13 октября
09.30. Пленарное заседание городского совета Севастополя.
***
11.00. Пресс-конференция председателя общественной организации «Гражданский контроль» Сергея Баранова на тему: «Исковое заявление о принуждении Кабинета министров Украины в лице премьер-министра Юлии Тимошенко отменить постановление №1033 от 30 сентября 2009 г. «Про внесення змін до Положення про загальоосвітній навчальний заклад», так как оно существенно ущемляет права русскоязычных граждан Украины, гарантированные Конституцией».
Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).
***
11.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.
Симферополь, Верховная Рада Крыма, каб. № 420.
***
12.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству.
Симферополь, Верховная Рада Крыма, каб. № 443.
***
15.00. Презентация нового проекта Симферопольской и Крымской епархии - детского православного журнала «Островок спасения».
Симферополь, Дом офицеров (ул. Пушкина).
***
16.00. Совещание с руководителями автотранспортных предприятий.
Севастополь, ул. Гоголя, 31.
***
17.00. Торжественный парад-открытие ХХХ Международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера Украины, двукратного чемпиона Европы, шестнадцатикратного чемпиона Испании среди боксеров-профессионалов Педро Саэс Бенедикто.
Соревнования проходят с 12-го по 18-е октября.
Симферополь, спортивный зал СК «Локомотив», ул. Пушкина, 46.
Возможны изменения!