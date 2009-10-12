Анонсы на 13 октября

09.30. Пленарное заседание городского совета Севастополя.

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11.00. Пресс-конференция председателя общественной организации «Гражданский контроль» Сергея Баранова на тему: «Исковое заявление о принуждении Кабинета министров Украины в лице премьер-министра Юлии Тимошенко отменить постановление №1033 от 30 сентября 2009 г. «Про внесення змін до Положення про загальоосвітній навчальний заклад», так как оно существенно ущемляет права русскоязычных граждан Украины, гарантированные Конституцией».

Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).

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11.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.

Симферополь, Верховная Рада Крыма, каб. № 420.

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12.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству.

Симферополь, Верховная Рада Крыма, каб. № 443.

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15.00. Презентация нового проекта Симферопольской и Крымской епархии - детского православного журнала «Островок спасения».

Симферополь, Дом офицеров (ул. Пушкина).

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16.00. Совещание с руководителями автотранспортных предприятий.

Севастополь, ул. Гоголя, 31.

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17.00. Торжественный парад-открытие ХХХ Международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера Украины, двукратного чемпиона Европы, шестнадцатикратного чемпиона Испании среди боксеров-профессионалов Педро Саэс Бенедикто.

Соревнования проходят с 12-го по 18-е октября.

Симферополь, спортивный зал СК «Локомотив», ул. Пушкина, 46.

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