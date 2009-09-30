Власти Ялты выражают соболезнования родным космонавта

Городской совет и исполнительный комитет Ялты выражают соболезнования родным и близким легендарного космонавта Павла Поповича, который скончался на 79-ом году жизни в своей квартире в поселке Гурзуф (Большая Ялта, Крым).

«С 1964 года его жизнь тесно связана с поселком Гурзуф, где каждое лето он отдыхал и лечился в санатории Министерства обороны «Гурзуфский». На Южном берегу Крыма легендарный космонавт был частым гостем, занимался благотворительной деятельностью, проводил много встреч со школьниками ЮБК и артековцами», - отметили в мэрии Ялты.

Ялтинские власти «глубоко скорбят по поводу смерти» космонавта.

Попович родился 5 октября 1930 года в Узине Киевской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

Первый космический полет совершил с 12 по 15 августа 1962 года в качестве пилота корабля «Восток-4», второй - с 3 по 19 июля 1974 года в качестве командира корабля «Союз-14».

Скорее всего, Попович будет похоронен в Москве. Он жил в России.