Летевший в Израиль самолет экстренно сел в Симферополе

Самолет, следовавший из Киева в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за критического состояния одного из пассажиров, гражданина Израиля.

Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, информация о плохом самочувствии 26-летнего пассажира поступила сегодня в 07.35.

«На борту самолета находился мужчина, которому во время полета стало плохо (гипогликемия)», - отметили спасатели.

Больного сняли с рейса и машиной «скорой помощи» доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе.

Самолет продолжил полет по маршруту.

***Гипогликемия - состояние, характеризующееся низким уровнем сахара в крови.