Главы правительств стран СНГ обсудят преодоление кризиса
09:15, 23 сентября 2009Крым
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Заседание состоится в Ялте
Очередное заседание Совета глав правительства Содружества независимых государств состоится 20 ноября в Ялте.
Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в повестку заседания включено более 20 вопросов.
Среди основных вопросов - совместные меры стран СНГ по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса, эффективность взаимодействия в экономической сфере, сотрудничество в сфере энергетики, инноваций, регулирования миграционных процессов, а также вопросы финансового характера.
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