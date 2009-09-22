ЧФ превратился в антиквариат, а к 2017-му уйдет в небытие – эксперт

Россия будет вынуждена вывести свой Черноморский флот с территории Украины.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр ХРАМЧИХИН.

«Я думаю, что флот уйдет не только из Севастополя, а уйдет вообще в небытие потому, что к 2017 году от него почти ничего не останется. Большая часть боевых единиц будет списана по выработке ресурса, а для того, что останется, даже Новороссийск будет слегка избыточен», - сказал ХРАМЧИХИН.

Он считает, что российская сторона будет прикладывать усилия для сохранения своего присутствия в Крыму. В то же время он считает, что сегодня не ясно, что может быть предложено.

Эксперт отметил, что если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ориентирован на вывод флота «без разговоров», то следующий глава государства «удушат флот экономически, резко повышая стоимость аренды, и содержание незначительного количества кораблей за бешеные деньги просто станет невозможным для России».

ХРАМЧИХИН добавил, что в мире не существует «рынка военных баз», поэтому Украина может назначить любую сумму, которую захочет.

«Это исключительное право Украины. В этом вопросе нет никаких специальных норм международного права. Это исключительно договоренность между двумя сторонами», - сказал он.

В то же время ХРАМЧИХИН считает, что учитывая состояние ЧФ РФ, для России потеря Крыма ничего не значит с военной точки зрения. Хотя это очень большие потери с политической точки зрения, добавил он.

«Флот уже сейчас превратился во флотилию, а точнее в сборище антиквариата, поэтому с военной точки зрения его вывод ничего не значит. ЧФ РФ даже в пределах Черного моря с большим трудом может вести хоть какие-то боевые действия, а про выход за его приделы не может быть и речи», - сказал ХРАМЧИХИН, добавив, что состояние ВМС Украины еще хуже.

По его словам, темпы строительства военных кораблей в РФ очень низкие , а учитывая, что страна имеет четыре флота и ЧФ РФ не самый важный, можно предполагать, что если до 2017 года он получит 1-2 корабля, то это будет очень хорошо.

Кроме этого, эксперт отметил, что постоянные скандалы с базированием ЧФ РФ связаны с тем, что российское командование не хочет понимать, что флот базируется на территории иностранного государства.

«Если все будет как сейчас, то, скорее всего, до 2016 года будет продолжаться тупая ругань между странами, а потом будет срочная эвакуация Россией того, что осталось от ЧФ РФ… Так проходили переговоры с Грузией о выводе военных баз – сначала говорилось, что 2013 Россия ничего не выведет, а потом вывели в бешенном темпе – даже быстрее, чем хотел Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ», – сказал он.