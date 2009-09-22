Россия должна убедить Украину, что ЧФ не угрожает ее суверенитету

Россия должна убедить Украину, что базирование Черноморского флота не угрожает ее суверенитету.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр ПИКАЕВ.

«Необходимо смягчить опасения Украины относительно того, что пребывание ЧФ не является угрозой для ее суверенитета. Россия признала то, что Крым является частью Украины, но, очевидно, здесь нужны дополнительные меры», - сказал ПИКАЕВ.

«Я думаю, что России надо заинтересовать Украину в том, чтобы она разрешила оставить ЧФ. Здесь можно предпринять целый ряд мер политического и экономического характера», - добавил он.

По словам российского эксперта, одной из таких мер может быть повышение арендной платы за использование частями флота инфраструктуры в Крыму.

Кроме этого, он считает, что Кремль может пойти на ряд экономических преференций для выхода украинских товаров на российский рынок.

ПИКАЕВ уверен, что такие договоренности могут стать мощным толчком для выхода Украины из кризиса и ее дальнейшего экономического развития.