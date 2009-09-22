Ющенко проверит ВМС Украины
14:04, 22 сентября 2009Крым
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Тайны из этого секретариат не делает
|Виктор Ющенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО сегодня на Старокрымском полигоне, где проходят батальонные тактические учения 25-й Днепропетровской воздушнодесантной бригады.
«В октябре Президент Украины лично будет проверять готовность Военно-Морских сил к выполнению задач. В ВМС об этом знают. Тайны из этого Секретариат Президента не делает. Президент будет лично смотреть, как готовы к выполнению задач корабельные группировки, войска береговой обороны, ракетные береговые войска, специальные войска ВМС», - сказал КИРИЧЕНКО.
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