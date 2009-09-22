Ющенко проверит ВМС Украины

В октябре Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЮЩЕНКО лично проверит готовность Военно-морских сил страны к выполнению задач по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО сегодня на Старокрымском полигоне, где проходят батальонные тактические учения 25-й Днепропетровской воздушнодесантной бригады.

«В октябре Президент Украины лично будет проверять готовность Военно-Морских сил к выполнению задач. В ВМС об этом знают. Тайны из этого Секретариат Президента не делает. Президент будет лично смотреть, как готовы к выполнению задач корабельные группировки, войска береговой обороны, ракетные береговые войска, специальные войска ВМС», - сказал КИРИЧЕНКО.