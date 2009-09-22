Ющенко надеется, что Россия выведет свой флот до 28 мая 2017-го

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Россия выведет Черноморский флот из Крыма до 28 мая 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед членами Совета внешних отношений в Нью-Йорке.

Президент напомнил, что в соответствии с Конституцией, на украинской территории не могут размещаться военные базы иностранных государств. В то же время, считает он, подписанное с Россией в 1997 году соглашение о базировании ЧФ на территории Украины вызвано тем, что флот невозможно было вывести в сжатые сроки. “Надеюсь, что слово России будет выполнено, и флот до 28 мая 2017 года будет выведен”, - сказал Президент.

Со своей стороны Украина, по словам ЮЩЕНКО, готова к диалогу с Россией по всем проблемным вопросам пребывания и условий вывода ее флота. “Надеюсь, что мы найдем понимание в этом вопросе, но в основе будет Конституция Украины”, - подчеркнул глава державы.