Украина проверяет, ввозила ли Россия ракеты в Севастополь

Министерство иностранных дел Украины пока не имеет официального подтверждения информации о ввозе кораблями Черноморского флота России крылатых ракет в Севастополь.

«Я не владею официальной информацией, подтверждающей этот факт», - сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

КИРИЛИЧ отметил, что МИД принимает все необходимые меры в пределах своей компетенции для выяснения того, имел ли место такой факт.

При этом он отметил, что базовые соглашения о пребывании ЧФ в Украине не дают правовых оснований для замены вооружений Черноморского флота.

О незаконном ввозе на территорию Украины крылатых ракет кораблем ЧФ России заявила, в частности, Севастопольская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода».

По информации пресс-службы парторганизации, на территории Севастополя находится большой десантный корабль ЧФ РФ «Николай Фильченков» с грузом ракет на борту, на ввоз которых Украина разрешения не давала.