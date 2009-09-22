Москаль решил подучиться мировому опыту запрета хизбов

Заместитель министра внутренних дел - начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ просит Министерство иностранных дел Украины предоставить перечень стран мира, в которых существуют правовые механизмы запрета деятельности партии «Хизб ут-Тахрир».

МОСКАЛЬ направил обращение временному исполняющему обязанности главы украинского внешнеполитического ведомства Владимиру ХАНДОГИЮ как депутат Верховной Рады.

В депутатском обращении, текст которого распространила сегодня пресс-служба милиции, МОСКАЛЬ выражает серьезную озабоченность активизацией в Крыму деятельности сторонников «Хизб ут-Тахрир».

Начальник крымской милиции отмечает, что, как ему известно, деятельность «хизбов» запрещена в России, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Пакистане, Сирии, Германии и ряде других стран.

МОСКАЛЬ призвал руководство МИД дать поручение украинским дипломатическим структурам за рубежом подготовить информацию и предоставить перечень стран, где существуют правовые механизмы, запрещающие функционирование «Хизб ут-Тахрир».

МОСКАЛЬ просит направить ему копии документов, которые запрещают деятельность партии в иностранных государствах.

Милиция Крыма информирует: ее начальник начал сбор материалов для подготовки законопроекта о запрете «Хизб ут-Тахрир» в Украине.

В августе председатель Республиканского комитета Крыма по делам религий Владимир МАЛИБОРСКИЙ заявлял, что «Хизб ут-Тахрир» в качестве партии в Украине де-юре легализована быть не может.

«В соответствии с законом о политических партиях в Украине, не может быть зарегистрирована партия, у которой имеется зарубежный центр», - пояснил он.

При этом, отметил эксперт, «хизбы» находят лазейки в законодательстве и ведут деятельность в Украине, маскируясь под религиозные организации, не указывая в уставных документах полную информацию о себе.