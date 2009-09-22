Крымские «русские» шантажируют Януковича

11:42, 22 сентября 2009
Крым
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Или спикер, или президентские выборы

Добивающиеся отставки «регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО с поста крымского спикера организации не поддержат лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, если он не согласится с их требованиями.

Авторы открытого письма к лидеру Партии регионов, текст которого распространила пресс-служба партии «Союз», отмечают, что если на предыдущих выборах главы державы они поддерживали ЯНУКОВИЧА, то сегодня из-за ГРИЦЕНКО не могут консолидироваться вокруг главного «регионала».

С письмом к ЯНУКОВИЧУ обратились представители партий «Союз» и «Русский блок», общественной организации «Гражданский актив Крыма», Русской общины Крыма и ряда других менее известных в автономии сил.

«Уважаемый Виктор Федорович!

Политическая ситуация, сложившаяся в Крыму накануне старта президентской избирательной кампании, заставляет нас обратиться непосредственно к Вам.

Мы представляем разные общественно-политические силы, которые объединяет одно: в ходе предыдущих президентских выборов 2004 г. мы все голосовали за Вас, работали на Вашу победу, а потом -  отстаивали ее. Тогда вокруг Вашей кандидатуры консолидировались политические силы, представлявшие и представляющие сейчас подавляющее большинство крымчан. Именно поэтому нам с Вами удалось тогда добиться такого впечатляющего результата: более  80 процентов крымских избирателей в двух последних турах проголосовало за Вас.

Однако сегодня все выглядит далеко не так определенно. Та часть крымской организации Партии регионов, которая получила возможность вещать на весь полуостров от Вашего имени и представители которой занимают высшие должности в Крымской автономии, фактически прикрывается Вашим именем для того, чтобы монопольно распоряжаться Крымом в своекорыстных интересах.

Мы не в праве ни закрывать на это глаза, ни участвовать в проведении такой политики, поскольку наши избиратели голосовали за совершенно другую политическую программу. Никто из нас не обещал крымчанам, что мы будем способствовать удовлетворению неуемной жажды власти и "наполеоновских" амбиций Анатолия Гриценко и одиозных фигур, стоящих за ним.

Фактически мы должны выбрать: поддерживать ли Вашу кандидатуру на пост Президента Украины или защищать интересы своих избирателей. Еще раз подчеркиваем: не мы поставили себя перед таким выбором, а те, кто монополизировав сегодня право представлять в Крыму Партию регионов, по сути дискредитирует Вас как ее лидера и кандидата в Президенты.

В течение трех месяцев шли переговоры между общественно-политическими силами автономии, представленными в парламенте Крыма и его ведущих городах и районах (20 регионов из 25).

Если на 1 июля мы готовы были подписать политическое соглашение о создании Координационного центра по поддержке Вашей кандидатуры на пост Президента Украины, то в настоящее время из-за позиции, занимаемой А.Гриценко и куратором Крыма от Вашей партии, мы вынуждены пересмотреть свою позицию.

До тех пор, пока Партия регионов и Вы лично конкретными шагами, в том числе и в кадровой политике внутри партии, не дадите понять нам и нашим избирателям, что Партия регионов по-прежнему стоит на той же платформе, которую мы все отстаивали на президентских выборах 2004 года, мы не имеем ни морального, ни политического права на какую либо иную позицию».

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