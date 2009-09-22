В Украине сохранится теплая погода

В среду в Украине сохранится теплая, сухая погода.

23 сентября будет переменная облачность. В западных областях ночью и утром местами туман.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, в Карпатах и на крайнем востоке страны 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки; днем 21-26° тепла, на Закарпатье до 28°, в Карпатах 12-17°.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в Киевской области в среду переменная облачность. Температура ночью 8-13° тепла, днем 21-26°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 11-13° тепла, днем 23-25°.