Делом банды «Башмаки» занялся суд Одессы
Милиция собирает материалы на группировку «Сейлем»...
Начальник крымской милиции Геннадий Москаль и один из подсудимых, депутат парламента автономии Рувим Аронов. Фото из архива УНИАН.
Как говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса «создание преступной организации» (ст. 255) и «бандитизм» (ст. 257).
На скамье подсудимых находятся 18 человек. «Организаторы преступного сообщества – Александр ДАНИЛЬЧЕНКО и Николай КОЖУХАРЬ – находятся в международном розыске по линии Интерпола», – отметили в милиции.
Главное управление МВД в Крыму сообщает о начале активного сбора материалов для возбуждения дела по статьям «создание преступной организации» и «бандитизм» в отношении организаторов и участников ОПГ «Сейлем».