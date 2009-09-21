Литвин не торопится лишать Москаля мандата

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился в регламентный комитет и юридическое подразделение аппарата парламента по поводу возможности прекращения полномочий народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, ЛИТВИН сообщил в интервью журналистам, что комитет ВР по вопросам регламента принял решение о необходимости направления в суд документов о прекращении полномочий депутата МОСКАЛЯ.

Вместе с тем, МОСКАЛЬ сообщил спикеру, что в настоящее время в суде имеется обращение по поводу его назначения заместителем министра внутренних дел - начальником Главного управления МВД в Крыму, и в судах не может одновременно находиться два обращения в отношении одного человека.

МОСКАЛЬ просит отсрочить рассмотрение вопроса о прекращении им депутатских полномочий до завершения рассмотрения дела о назначении его на должность в МВД.

ЛИТВИН считает, что регламентный комитет должен принять решение с учетом обращения МОСКАЛЯ.

10 августа регламентный комитет, который возглавляет регионал Александр ЕФРЕМОВ, подготовил документы о принудительном лишении депутатских полномочий МОСКАЛЯ. Материалы перед направлением в суд должен подписать председатель ВР.

11 сентября МОСКАЛЬ заявил, что Партия регионов пытается лишить его полномочий как депутата Верховной Рады Украины, так и начальника крымской милиции – заместителя министра внутренних дел.

МОСКАЛЬ считает неправомерным решение комитета лишить его депутатских полномочий до рассмотрения иска по делу Анатолия МОГИЛЁВА, освобожденного Кабинетом министром с должности начальника милиции Крыма – заместителя министра и считающего правительственное распоряжение незаконным.

МОСКАЛЬ заявил, что 19 августа Кабмин назначил его на должность в МВД, а уже через несколько дней Донецкий окружной административный суд открыл производство по иску МОГИЛЁВА.

Слушание по делу назначено на 24 сентября.