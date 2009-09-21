Когда российские пилоты смогут тренироваться на полигоне НИТКА?

Пилоты палубной авиации ВМФ России смогут тренироваться на полигоне Вооруженных Сил Украины НИТКА в Крыму сразу же после продления моторесурса одной из его систем.

Каких-либо других проблем, которые мешали бы сотрудничеству, не существует, заявил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей КУЗЬМИН, комментируя сообщения о том, что российские летчики не смогли вылететь в Крым для проведения тренировок на полигоне.

„Ми можем и готовы сотрудничать, предоставить полигон НИТКА для тренировок пилотов Вооруженных Сил Российской Федерации, однако существуют определенные технические проблемы. В частности, необходимо продление моторесурса системы, задействованной в торможении и остановке самолетов. Эта система исправна, готова работать, но юридически сейчас использовать ее не имеем права, именно из-за того, что не продлен ресурс”, - сказал представитель руководства украинских Вооруженных Сил.

Как отметил КУЗЬМИН, сделать это может только предприятие-производитель, которое находится в Санкт-Петербурге (Россия). Российская сторона этим вопросом занимается.

По словам руководителя пресс-службы, украинские военные своевременно сообщили об этом заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковнику НОГОВИЦЫНУ, „и откуда возникла данная ситуация в прессе, вообще не понятно”.

“Мы готовы сотрудничать, у нас традиционно хорошие отношения с российскими пилотами. Как только будет решен вопрос о продлении ресурса, они смогут приступить к тренировкам”, - сказал КУЗЬМИН.