Россияне скупают ЮБК – МВД

Заместитель министра внутренних дел – начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ просит мэра Сочи Анатолия ПАХОМОВА предоставить информацию, сколько граждан Украины получили в 2006-2009 годах земельные участки в курортном городе России.

В обращении к ПАХОМОВУ, которое распространила пресс-служба милиции автономии, МОСКАЛЬ уточняет, что его интересует количество украинских граждан и размер выделенных им участков.

Со своей стороны милиция утверждает, что крымская власть, «обделяя сограждан, дает возможность и способствует некоторым гражданам Российской Федерации беспрепятственно скупать земли на ЮБК».

Милиция в качестве примера сообщает, что за жителем Самарской области РФ К. числится 35 земельных участков на Южном берегу Крыма. Крымский главк приводит список участков с указанием сумм, уплаченных по договору купли-продажи.

«ГУ МВД Украины в Крыму и в дальнейшем будет обнародовать кому, кем и в каком количестве земля на ЮБК передается, всем, за исключением крымчан», - заявили в пресс-службе.