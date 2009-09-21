В Севастополе ввели новые тарифы на ЖКХ

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН как начальник гражданской обороны города подписал приказ о введении «экономически обоснованных» тарифов на услуги по обеспечению населения питьевой водой, теплом, горячей водой и услуги по содержанию домов.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской ГГА, приказ «О мерах по недопущению срыва в работе жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения города в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.» С.КУНИЦЫН подписал сегодня в ходе аппаратного совещания.

При этом глава города подчеркнул, что такой шаг обусловлен реальной опасностью срыва грядущего отопительного сезона.

Новые тарифы на жилищные услуги, на услуги водоснабжения и водоотведения вводятся с 1 октября, на тепло и горячую воду - с 1 ноября.

Кроме того, согласно приказу, должен быть утвержден «порядок оказания социальной помощи малообеспеченным категориям граждан на услуги теплоснабжения и размер социальной помощи малообеспеченным категориям граждан».

«Введение новых тарифов не должно ударить по бедным», - подчеркнул КУНИЦЫН. По его словам, «большой объем работ должны выполнить наши финуправление и управление труда и соцзащиты. Малообеспеченные должны получать компенсации и дотации».

Глава города поручил Главному управления ЖКХ, коммунальным предприятиям окончательно определиться с размером новых тарифов, добавив, что «время еще есть». При этом он предостерег: «И чтоб ни у кого не было каких-то иллюзий - повторяю: приказ подписан. Решение принято. Работаем в режиме чрезвычайной ситуации».