Генпрокуратуру просят определить статус мэра Симферополя

Начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ просит генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО определить статус Геннадия БАБЕНКО, который занимает пост мэра Симферополя.

«Невзирая на то, что выборы Симферопольского городского председателя состоялись еще 26 марта 2006 года, прокуратура Крыма до сих пор не может дать четкий ответ ни избирателям, ни правоохранительным органам относительно статуса, в котором находится гражданин БАБЕНКО», - сказано в обращении МОСКАЛЯ, которое он направил к генпрокурору как народный депутат Украины, говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГУ МВД в Крыму.

Он в очередной раз напоминает о решениях судов, которые признали недействительными выборы мэра Симферополя в 2006 году, и недавнем решении Апелляционного суда Крыма в отношении председателя городской территориальной избирательной комиссии Владимира КРЫЛОВА.

По мнению МОСКАЛЯ, БАБЕНКО «не имеет права находиться в статусе Симферопольского городского председателя, а уже давно в статусе подозреваемого и обвиняемого».

Начальник милиции Крыма просит МЕДВЕДЬКО «дать поручение опытным работникам Генеральной прокуратуры Украины в отрасли избирательного права» изучить ситуацию и «предоставить четкий ответ правоохранительным органам Крыма и жителям Симферополя», в каком статусе сегодня находится БАБЕНКО.

Кроме того, МОСКАЛЬ просит ГПУ решить вопрос о возбуждении дела в отношении БАБЕНКО, а на время проведения следственных мероприятий отстранить его от обязанностей мэра.

Ранее в сентябре милиционер обратился к прокурору Крыма с просьбой возбудить в отношении БАБЕНКО уголовное дело по статье «самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний».

БАБЕНКО утверждает, что занимает должность мэра Симферополя законно. «У меня есть решения апелляционных судов Автономной Республики Крым от 18 апреля 2006 года и 20 апреля 2006 года, которые обязывают территориальную избирательную комиссию в срок до 21 апреля 24.00 подвести итоги голосования и объявить итоги выборов, что комиссия и сделала. Всё! И никто эти решения судов не отменял», – сказал он.