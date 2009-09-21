Москаль призывает возобновить дело против Мельника

Начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ просит генерального прокурора Украины отменить постановление о закрытии уголовного дела, фигурантом которого является Александр МЕЛЬНИК - ныне депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым.

МОСКАЛЬ направил обращение к генпрокурору Александра МЕДВЕДЬКО как народный депутат Украины, говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы милиции.

Он утверждает, что бывший старший следователь генпрокуратуры по особо важным делам «умышленно потерял» протокол и «уничтожил видеозапись» допроса, на котором свидетель указал на МЕЛЬНИКА «как на организатора убийства».

В 2000 году, продолжает МОСКАЛЬ, свидетель пропал. По имеющейся у силовика информации, он был убит «по указанию» МЕЛЬНИКА, который в то время «находился в следственном изоляторе по предъявленному ему обвинению в убийстве».

Кроме того, отметил МОСКАЛЬ, следователь «незаконно отказал в возбуждении уголовного дела» в отношении МЕЛЬНИКА, который, по данным заместителя министра внутренних дел, был заказчиком ряда преступлений, чем фактически вывел его из рассмотренных в Апелляционном суде Крыма дел.

Речь идет о взрывах в спорткомплексе колхоза имени Дзержинского и управлении банка «ИНКО», покушении на убийство и ряде умышленных убийств, отмечается в обращении.

МОСКАЛЬ просит МЕДВЕДЬКО дать поручение работникам Генпрокуратуры пересмотреть и отменить постановление о закрытии уголовного дела в отношении МЕЛЬНИКА, и направить его в милицию Крыма для расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.