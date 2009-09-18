У Януковича намекнули, что Киселеву лучше заткнуться

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ может быть полезен фракции «регионалов» в парламенте страны, если прекратит дискредитировать Виктора ЯНУКОВИЧА и его политсилу, считает заместитель председателя Партии регионов Василий ДЖАРТЫ.

«Мне сложно говорить за всю фракцию... Я бы этот вопрос не выносил сегодня», - сказал ДЖАРТЫ на брифинге в Симферополе, отвечая на вопрос, будет ли депутат КИСЕЛЕВ исключен из фракции.

«Фракции он может помочь, если не будет выступать в противовес партии, против решений партии, против того, на чем зиждется партия», - отметил ДЖАРТЫ.

Пока же, заявил «регионал», заявления КИСЕЛЕВА только вредили политсиле. «Все его заявления, к сожалению, до сегодняшнего момента ведут к дискредитации партии в целом, и самое главное - пытаются дискредитировать лидера партии», - сказал ДЖАРТЫ.

«Чтобы так заявлять, нужно иметь рейтинг немножко выше, чем у лидера партии», - добавил заместитель ЯНУКОВИЧА.

15 сентября президиум политсовета ПР решил исключить КИСЕЛЕВА из рядов партии за нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава, а также отозвать его из членов политсовета.

Решения выносятся на утверждение заседания политсовета ПР.

17 сентября КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он не намерен по собственной инициативе покидать фракцию «регионалов» в ВР.