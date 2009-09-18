Вице-мэр Симферополя рассказала об унизительном досмотре

Омбудcман Нина КАРПАЧЕВА просит генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО проверить, были ли нарушены милицией права заместителя мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ во время ее задержания.

На имя КАРПАЧЕВОЙ поступило обращение зама мэра о нарушении конституционных прав на свободу, личную неприкосновенность и защиту.

По словам ЧЕРНОВОЙ, "работник местного УБОП без повестки, по телефону вызывал ее в следственное управление, где на нее надели наручники и водили по кабинетам на глазах у работников горсовета, которые также находились там". "После этого в одном из кабинетов в присутствии работника милиции мужского пола", утверждает чиновница, ее с целью досмотра "полностью раздели".

"Вызов меня путем обмана, незаконное задержание, надевание наручников и унизительный досмотр привели к тому, что у меня случился гипертонический криз. Я просила оказать мне медицинскую помощь, а также адвоката, однако мне сказали, что мы не в Америке", - цитирует пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обращение заместителя мэра.

ЧЕРНОВА также сообщила, что "работники УБОП проводили с ней многочасовые беседы с применением психологического давления и принуждали к даче показаний относительно отдельных депутатов горсовета".

По мнению Уполномоченного по правам человека, такие действия работников милиции могут свидетельствовать о нарушении ими требований статей 3, 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, статей 29, 59, 62 Конституции Украины, которая предусматривает запрещение пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, защиту чести и достоинства человека.