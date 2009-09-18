Доверяют ли украинцы банкам (опрос)

85,7% украинцев не доверяют банкам гривни, 56% хранят свои сбережения в евро.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему «Стабильность национальной валюты», проведенного Институтом Горшенина в рамках программы социологических исследований «Пульс кризиса» 14-16 сентября.

Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст.

Согласно результатам всеукраинского исследования, подавляющее большинство жителей Украины (88%) обеспокоены падением курса гривни. При этом очень волнует этот вопрос 62,3% опрошенных, скорее волнует – 25,7%. Не склонны волноваться по поводу курса гривни только 9,6% респондентов. Причем совсем не волнует обесценивание национальной валюты 4,7% украинцев, скорее не волнует – 4,9%. Затрудняются ответить на данный вопрос 2,4% опрошенных.

Основная причина обесценивания гривни – неправильная политика государства. Такс считают 49,4% украинцев. Около трети опрошенных – 32,2% – видят причину обесценивания национальной валюты в спекуляции и махинациях на валютном рынке, а каждый пятый – 20,1% – в мировом кризисе. Считают, что причиной девальвации гривни является сложная ситуация в украинской экономике 22,3% опрошенных, а 17,3% связывают удешевление гривни с началом предвыборной кампании в стране. Затруднились ответить на этот вопрос 1,1% украинцев.

Почти в равной степени украинцы винят в нестабильности гривни Президента Украины - 28,1%, и контролируемый им Национальный банк Украины – 25,1%. Далее со значительным отрывом следуют Кабинет министров Украины – 13,7%, банкиры, олигархи и бизнесмены - 9,4%, Верховная Рада Украины – 8,7%. Затруднились назвать ответственных за удешевление национальной валюты 1,2% респондентов.

Более половины украинцев - 53% - отрицательно оценивают деятельность Владимира СТЕЛЬМАХА на посту главы НБУ. Из них заявили, что их оценка деятельности СТЕЛЬМАХА отрицательна – 25,7%, скорее отрицательна – 27,3%. Около четверти респондентов – 27,4% - оценивают работу главы Нацбанка положительно: из них дали ответ «точно положительно» 4,6%, «положительно» – 22,8%. Затруднились оценить деятельность СТЕЛЬМАХА 19,6% украинцев.

Более половины украинцев – 55,6% – считают, что сейчас выгоднее всего хранить сбережения в евро. Более четверти респондентов - 27,3% – предпочитают хранить сбережения в долларах, а 7,8% – в другой валюте. Только 5,4% респондентов считают надежной для хранения сбережений валютой гривню, а 3,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство жителей Украины – 85,7% – не считают надежным хранение сбережений в банках. Противоположной точки зрения придерживаются только 8,2% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 6,1% украинцев.