Переговоры по ЧФ РФ могут быть разблокированы после выборов-2010

После президентских выборов в Украине переговоры по Черноморскому флоту России могут быть разблокированы, такое мнение в интервью УНИАН высказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского зарубежья Алексей ВЛАСОВ.

«В зависимости от итогов выборов будет два возможных сценария. Первое: если ситуация будет в избирательном плане достаточная благоприятная, то есть придет к власти человек, который готов с Москвой разговаривать на нормальном языке, и с которым Москва готова разговаривать на нормальном языке. Тогда возможен выход на переговоры по этой теме в более ускоренной динамике», - сказал ВЛАСОВ.

«Если станет понятно, что в Киеве вообще не готовы к компромиссам и уступкам по отношению к Москве, то ситуация будет заморожена. И только в конце за год-полтора этот переговорный процесс активизируется, и стороны выйдут на какое-то консенсусное решение только в последний момент», - добавил он.

В то же время, эксперт считает, что Россия отдаст предпочтение вялотекущему переговорному процессу, а не радикальному решение вопроса Крыма и своего военного присутствия на полуострове.

«В радикальном сценарий сейчас никто не заинтересован», - убежден ВЛАСОВ.