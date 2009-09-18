В сельсовет в Большой Алуште текли долларовые реки

Сотрудники крымской милиции выявили еще один факт вымогательства крупной взятки должностными лицами Малореченского сельского совета (Большая Алушта), в отношении которых ранее было возбуждено дело за взяточничество.

Чиновники сельсовета требовали 300 тысяч долларов за выделение расположенных в границах села Солнечногорское двух участков земли общей площадью 0,48 га, говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Крыму.

В действиях представителей сельсовета усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями «покушение на преступление» и «получение взятки». Расследование продолжается.

В августе председатель и депутат Малореченского сельсовета были задержаны за вымогательство у российского предпринимателя взятки в 1 млн. 100 тысяч долларов и получение ее части – 750 тысяч долларов – за оформление аренды 5 га земли в селе Солнечногорское. Прокуратура Крыма возбудила дело по статье «получение взятки».

Суд Центрального района Симферополя избрал для должностных лиц сельсовета меру пресечения в виде содержания под стражей.