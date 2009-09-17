Тимошенко собралась взять кредит в 4 миллиарда
15:34, 17 сентября 2009Крым
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На ж/д линию из Харькова в Джанкой
Кабинет министров Украины рассчитывает привлечь от Международного банка реконструкции и развития 3 млрд. 990 млн. грн. кредита на проект модернизации железнодорожной линии Харьков-Полтава-Николаев-Джанкой.
Об этом говорится в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 год, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно документу, реализация проекта с МБРР планируется в 2010 году.
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