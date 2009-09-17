Нардеп Киселев уходит от Януковича

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ решил выйти из Партии регионов.

«Официально и публично заявляю о том, что я выхожу из Партии регионов», – сказал КИСЕЛЕВ в четверг в Симферополе.

Нардеп мотивировал свое «трудное решение» стремлением «сохранить единство» крымских «регионалов».

КИСЕЛЕВ не намерен добровольно покидать фракцию ПР в Верховной Раде Украины.

Он не собирается оставлять политическую деятельность. «Вне политики я не буду», – сказал депутат.

КИСЕЛЕВ пока не знает, где пригодится его «энергия», но уверяет, что «не переметнется» на сторону оппонентов. «То, что я не буду с теми, против кого открыто и самоотверженно воевал, – это факт», – сказал депутат.

КИСЕЛЕВ не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Симферополя.

На днях президиум политсовета ПР принял решение исключить КИСЕЛЕВА из рядов партии за нанесение вреда ее репутации и нарушение положений и требований устава.

Кроме того, президиум решил отозвать КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР и досрочно прекратить его полномочия руководителя крымской парторганизации. Решения выносятся на утверждение заседания политсовета ПР.

Временно исполняет обязанности руководителя крымских «регионалов» Алексей БОЯРЧУК.