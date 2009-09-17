Москаль передал шефу полиции Испании бутылку за арест киллера

Начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ направил письмо благодарности и бутылку вина генеральному директору полиции и гражданской гвардии Испании за профессионализм и оперативность сотрудников, принимавших участие в недавнем задержании подозреваемого в совершении заказного убийства в 1998 году тогдашнего вице-премьера автономии Александра Сафонцева.

«В знак благодарности Геннадий МОСКАЛЬ передал господину Франсиско Хавьер Виласкес ЛОПЕС бутылку коллекционного вина, соответствующую его году рождения, и пригласил в качестве гостя приехать в Крым», - сообщила сегодня пресс-служба милиции.

МОСКАЛЬ выразил надежду, что сотрудничество Министерства внутренних дел Украины и полиции Испании будет укрепляться.

10 сентября в городе Лас-Пальмас сотрудники полиции арестовали 33-летнего Олега ЕРЕМЕЕВА – подозреваемого в непосредственном исполнении заказного убийства САФОНЦЕВА.

По версии следствия, ЕРЕМЕЕВ заложил бомбу с дистанционным управлением в урну на турбазе «Таврия» в Симферополе. При взрыве САФОНЦЕВ получил многочисленные тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

Основной версий убийства считается устранение конкурента в ходе предвыборной кампании.