Курешисты соберутся в Ялте

Открытый чемпионат Крыма по борьбе куреш запланирован на 21 сентября в Ялте.

Чемпионат проводится по инициативе олимпийского чемпиона и двухкратного чемпиона мира, руководителя спортивного клуба «Батыр Богатырь» Рустема КАЗАКОВА, сообщила пресс-служба ялтинской мэрии.

«Борьба куреш (борьба на поясах) возникла в глубокой древности, когда костюмы наших пращуров дополнили и украсили пояса. Куреш - это не только движения на ковре, это неотъемлемая часть культуры крымских татар со своей моралью, эстетикой, внутренней логикой, считают специалисты по этому виду борьбы», - сказано в сообщении.