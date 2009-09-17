Россия не уклоняется от консультаций по выводу ЧФ

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ отрицает, что Россия уклоняется от консультаций по выводу Черноморского флота с украинской территории.

Отвечая на вопрос УНИАН, согласен ли он с заявлением и. о. министра иностранных дел Владимира ХАНДОГИЯ о том, что Россия уклоняется от консультаций по выводу ЧФ РФ с территории Украины, ЛОСКУТОВ ответил: «Конечно нет. Процесс идет».

«Почему уклоняется? Только сегодня нам сообщили, что через несколько дней в Одессе пройдут консультации по навигационно-гидрографическому оборудованию», - добавил дипломат.

По его словам, сейчас в Севастополь приезжают представители России для переговоров, на которых будут обсуждаться конкретные вопросы по Черноморскому флоту. Он также напомнил, что существует подкомиссия по вопросам функционирования Черноморского флота РФ Межгосударственной украинско-российской комиссии, заседания которой проходят в соответствии с планом.

Справка УНИАН. В соответствии с Большим морским договором, заключенным Украиной и Россией 28 мая 1997 года, ЧФ РФ может оставаться в Крыму до 28 мая 2017 года.

И. о. минстра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ 5 сентября сообщил, что МИД Украины предложил Российской Федерации начать консультации о процедуре вывода российского Черноморского флота, но конструктивного ответа не получил.

ХАНДОГИЙ признал, что предусмотренный двусторонними договоренностями момент вывода ЧФ РФ является еще достаточно отдаленным, но напомнил, что задача перемещения флота является крайне масштабной и требует тщательной подготовки.

Вместе с тем, ХАНДОГИЙ признал наличие определенного прогресса в процессе гармонизации условий пребывания ЧФ РФ на украинской территории.