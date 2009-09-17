Ющенко пожурил Луценко из-за крымских «беркутят» с метлами?

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что бойцы спецподразделения "Беркут" больше не будут участвовать в акциях, подобных той, что на днях провели в Симферополе.

14 сентября несколько десятков сотрудников "Беркута" и курсанток одного из милицейских вузов принесли в горисполком Симферополя костюм для мэра Геннадия БАБЕНКО и метлы для коммунальщиков города. Акция "Чистый мэр, чистый город" организована по инициативе Главного управления МВД Украины в Крыму, которое возглавляет Геннадий МОСКАЛЬ.

В интервью изданию КоммерсантЪ на вопрос, как он расценивает эту акцию, ЛУЦЕНКО ответил: "Да, эта ситуация... "Беркут" не может участвовать ни в каких политических акциях. Даже если бойцы испытывают искренние чувства к господину БАБЕНКО, это недопустимо".

"Я общался по этому поводу с Геннадием МОСКАЛЕМ и сегодня, кстати, получил от президента поручение соответствующей тональности", - сказал министр.

"Подобные акции больше не повторятся", - заверил глава МВД.