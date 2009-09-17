Прокуратуру просят возбудить дело на вице-мэра Симферополя

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму направила в прокуратуру автономии материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении Марины ЧЕРНОВОЙ – одного из вице-мэров Симферополя.

В сообщении пресс-службы милиции говорится, что в 2004 году ЧЕРНОВА, будучи начальником комитета по управлению земельными ресурсами горсовета, вынесла на рассмотрение сессии вопрос о передаче в собственность одному из граждан земучастка в районе Центрального рынка Симферополя.

Вопрос на сессию выносился без оформления предварительной технической документации, проекта отвода, акта выбора участка, без вынесения вопроса о даче согласия на составление проекта отвода зеучастка горсоветом, утверждают в милиции.

На участке находилось домовладение, принадлежащее умершему гражданину. При этом главный архитектор города выдала заключение об отсутствии домовладения.

26 августа 2009-го правоохранители изъяли документы и жесткие диски с компьютеров в симферопольских комитетах по земельным ресурсам и архитектуре и произвели обыск в кабинете вице-мэра ЧЕРНОВОЙ.

15 сентября ЧЕРНОВУ поместили в изолятор временного содержания.

Ее задержание произведено в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях в горсовете.

В деле, где ЧЕРНОВА является подозреваемой, выявлен ущерб в 2,5 млн. грн., заявили в милиции.