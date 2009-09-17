От поражения электротоком погиб юноша
12:50, 17 сентября 2009Крым
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ЧП на неработающем химзаводе
20-летний мужчина погиб в результате поражения электрическим током на территории неработающего Сакского химического завода на западе Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о несчастном случае поступила в среду.
Двое парней 22-х и 20-ти лет, прогуливаясь в Саках вдоль моря, решили заглянуть на территорию завода.
Один из них зашел в распределительную подстанцию (напряжение шесть тысяч вольт), где его поразил электроток.
Товарищ нашел погибшего у дверей подстанции и вытянул тело оттуда.
Проводится расследование.
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