От поражения электротоком погиб юноша

20-летний мужчина погиб в результате поражения электрическим током на территории неработающего Сакского химического завода на западе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о несчастном случае поступила в среду.

Двое парней 22-х и 20-ти лет, прогуливаясь в Саках вдоль моря, решили заглянуть на территорию завода.

Один из них зашел в распределительную подстанцию (напряжение шесть тысяч вольт), где его поразил электроток.

Товарищ нашел погибшего у дверей подстанции и вытянул тело оттуда.

Проводится расследование.