Чиновники Симферополя премировали себя на 800 тысяч

Шесть чиновников – руководителей мэрии Симферополя незаконно получили премий на общую сумму почти 800 тыс. грн., утверждают правоохранители.

Следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления должностным положением», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в автономии.

Милиция утверждает, что распоряжение о премировании себя и своих подчиненных принимал мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО.

Основанием для возбуждения дела послужило заключение судебно-экономического исследования о том, что незаконным премированием Г.БАБЕНКО, его первого заместителя Петра ПОЛТАВСКОГО, вице-мэров Марины ЧЕРНОВОЙ и Ольги МУРКО, секретаря горсовета Людмилы ПЫХТЕЕВОЙ, управляющего делами исполкома Евгения ВЕЛИКОЛУГА бюджету Симферополя причинен ущерб на сумму 792 тыс. 968 грн., сказано в сообщении.

Санкция статьи, по которой возбудили дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления.

Проводится расследование.