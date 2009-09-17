Поезд сбил насмерть нетрезвого мужчину в Крыму

Нетрезвый мужчина, личность которого устанавливается, погиб под колесами поезда в Крыму.

Несчастный случай произошел накануне на железнодорожном переезде станции «Симферополь», сообщила пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму.

«Поезд сбил мужчину, который в нетрезвом состоянии переходил переезд на запрещенный сигнал светофора», - сказано в сообщении МЧС.