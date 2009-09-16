Куницын: я таких чудес не видел даже в бытность Грача-спикера

Руководитель Севастопольской городской государственной администрации, лидер фракции «Крым» в Верховной Раде автономии Сергей КУНИЦЫН считает, что Партия регионов потеряла большинство в крымском парламенте.

Как говорится в сообщении пресс-службы КУНИЦЫНА, об этом свидетельствует сегодняшнее пленарное заседание крымского парламента.

«Сегодняшнее заседание показало, что реально большинство Партия регионов потеряла», - отметил депутат.

КУНИЦЫН считает сессию «безусловно нелегитимной». «Она была проведена с нарушениями всех норм регламента, - отметил он. - Я таких чудес не видел даже в бытность Леонида ГРАЧА председателем Верховной Рады Крыма, чтобы одним решением утверждалась повестка, постановления, без создания секретариата сессии и соблюдения норм регламента, причем никто не может понять, а что, в конце концов, было принято на сессии».

Лидер фракции «Крым» предполагает, что оппозиция обжалует в суде решения, которые принималась на сессии.

Кроме того, КУНИЦЫН назвал «глубочайшей ошибкой» решение исключить народного депутата Василия КИСЕЛЕВА из Партии регионов, отметив также, что уход из ПР некоторых лидеров Русской общины Крыма негативно скажется на ее рейтинге. «Я глубоко убежден, что ни Виктор ЯНУКОВИЧ, ни руководство партии недооценивают ситуацию, так как они потеряют, если уже не потеряли, с учетом выхода ключевых фигур Русской общины Крыма из Партии регионов, от двух третей до трех четвертых партийцев», - отметил он.

По словам КУНИЦЫНА, если Крым рассматривался Партией регионов как один из своих оплотов и должен бы быть в тройке по голосованию на выборах, то «сейчас здесь будет просто провальная ситуация».