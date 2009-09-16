На митинг за крымского спикера согнали врачей – милиция

Заместитель министра внутренних дел Украины – начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ утверждает, что митинг в поддержку руководителя парламента автономии Анатолия ГРИЦЕНКО проведен сегодня с грубыми нарушениями закона.

МОСКАЛЬ направил начальнику Главного управления Государственной службы Украины Тимофею МОТРЕНКО письмо с просьбой «срочно назначить служебное расследование» и прислать в Крым «ответственных сотрудников» в связи с тем, что на митинге в поддержку руководства Верховного Совета Крыма, «имели место нарушения».

В частности, указывает МОСКАЛЬ, в акции, которая прошла в рабочее время, участвовали госслужащие - чиновники Совета министров Крыма, представители руководства симферопольской мэрии.

«Кроме того, - сказано в сообщении пресс-службы милиции, - в принудительном порядке на митинг собирали врачей, учителей и представителей других государственных учреждений, которые в рабочее время должны быть на службе».

Крымский главк МВД предоставит начальнику Главгосслужбы Украины «все необходимые материалы и видеосъемку» акции.

Сегодня утром крымский спикер-регионал на вопрос телевизионщика, почему на митинг «в приказном порядке, под роспись» привезли медиков, заявил: «Их никто не выводил, добровольно пришли. Покажите мне, кого выводили "под список" - мы накажем главного врача той больницы».

Под стенами парламента автономии в среду прошли акции оппонентов и сторонников ГРИЦЕНКО.