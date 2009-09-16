В ПР говорят, что Киселев смешал личные интересы с партийными

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ (фракция Партии регионов) стал «жертвой интриг» оппонентов партии, об этом заявил на пресс-конференции нардеп Борис КОЛЕСНИКОВ, который входит в руководящие органы ПР, передает корреспондент УНИАН

«К сожалению, Василий Алексеевич, который внес огромный вклад в становление Партии регионов в Крыму, стал жертвой интриг наших оппонентов», - сказал КОЛЕСНИКОВ.

Он добавил, что речь идет «о смешивании своих личных интересов с интересами партийными».

Как сообщил КОЛЕСНИКОВ, за неделю до прибытия нового руководителя крымской милиции Геннадия МОСКАЛЯ КИСЕЛЕВА вызывали в милицию и говорили о том, что на него готовится покушение и что они ищут киллера.

«Мы сейчас будем обращаться в Генеральную прокуратуру по этому вопросу», - сказал КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, «очень странно выглядит ситуация, что правоохранительные органы говорят о возможности покушения, поскольку при этом они должны немедленно подключить СБУ, дать охрану КИСЕЛЕВУ и арестовать заказчика, а не говорить об этом Василию Алексеевичу, зная его эмоциональный характер». «Я думаю, что общество скоро узнает, какая провокация готовилась остатками оранжевых сил против Партии регионов в Крыму», - добавил КОЛЕСНИКОВ.

Он заявил, что информация о решении президиума политсовета ПР исключить КИСЕЛЕВА из рядов партии «на 100% достоверна».

Отвечая на вопрос, последует ли за этим решение фракции об исключении КИСЕЛЕВА из ее состава, КОЛЕСНИКОВ сказал: «Я думаю, мы обсудим это на политсовете партии».

По его словам, в случае исключения КИСЕЛЕВА из фракции Партия регионов «потеряет один голос, но нас это не останавливает». «Для нас важно качество команды, а не количество», - добавил КОЛЕСНИКОВ.