Киселев: я мешаю дерибанить Крым

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ заявляет, что планирует в пятницу, 18 сентября, встретиться с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения решения исключить его из ПР.

Об этом КИСЕЛЕВ заявил в интервью УНИАН.

Депутат считает, что на сегодня он является членом Партии регионов, поскольку решение президиума пока «не вступило в законную силу».

«Это своего рода мне предупреждение, что если я не поменяю свое поведение и точку зрения в отношении спикера парламента Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО и депутата крымской ВР Александра МЕЛЬНИКА, то может последовать исключение», - сказал КИСЕЛЕВ.

Он подчеркнул, что решение о его исключении из ПР должно быть утверждено политсоветом партии.

По словам КИСЕЛЕВА, несмотря на то, что является членом президиума политсовета партии, его даже не пригласили на заседание по рассмотрению этого вопроса, и таким образом были «нарушены все возможные статьи устава партии». При этом депутат добавил, что в отношении его не было персонального дела и решения контрольной комиссии.

«А то, что они пошли на проведение заседания президиума без моего присутствия, говорит о поспешности и непродуманности решения», - подчеркнул КИСЕЛЕВ.

Депутат опроверг заявление члена Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА о том, что он якобы сам написал заявление о выходе из ПР.

«Это неправда. Это мне ЧЕЧЕТОВ по поручению кого-то очень высокого таким образом вкладывает в руки пистолет, дает один патрон и выход в этой ситуации один – застрелиться. Я не самоубийца и делать то, на что меня толкают, не буду», подчеркнул КИСЕЛЕВ.

При этом депутат связывает свое исключение из партии с тем, что мешает «ГРИЦЕНКО и МЕЛЬНИКУ дерибанить Крым». По его словам, «эти люди столько нанесли вреда крымчанам, Крыму, имиджу партии, что об этом даже сложно сказать».

«Я уверен, что мое дело правое. Еще не вечер, а цыплят в январе будут считать», - добавил В.КИСЕЛЕВ. По его словам, «в Крыму говорят, что ЯНУКОВИЧ поддерживает не тех».