Скоростная сессия

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО провел очередное пленарное заседание парламента за несколько минут.

Депутаты-оппозиционеры считают, что сессия проведена с грубыми нарушениями регламента.

Перед началом заседания под стенами парламента собрались сторонники и противники крымского спикера. Оппонентов разделял кордон правоохранителей. По данным милиции, в акциях приняли участие до трех тысяч человек.

Спикер, несмотря на блокирование президиума депутатами-оппозиционерами, открыл заседание парламента с трибуны.

На просьбу ГРИЦЕНКО регистрироваться сначала откликнулись 49 депутатов – этого количества было недостаточно для кворума, поскольку всего в ВР Крыма 100 парламентариев. Со второй попытки зарегистрировались более 50-ти человек. Оппозиционеры кричали «Позор!», а сторонники спикера аплодировали.

ГРИЦЕНКО предложил пакетом проголосовать за вопросы повестки дня (при этом ряд решили исключить), его сторонники сделали это, и спикер объявил о закрытии заседания.

Депутат Владимир КЛЫЧНИКОВ (фракция партии «Союз») заявил журналистам, что ГРИЦЕНКО использовал своих сторонников как «кнопкодавов». «По-воровски забежал в зал председатель Верховного Совета – пока еще председатель – и, нарушая нормы регламента, не включил в повестку дня сессии вопросы, не создал секретариат сессии, а скопом все вопросы были проголосованы. Вы знаете, за что депутаты в зале кнопки нажимали? Мы не знаем. Может, мы объявили войну Западному Гондурасу? Я не удивлюсь», – сказал он.

Оппозиционеры заявили о фальсификации результатов голосования. «Налицо – с точки зрения участия депутатов (в голосовании) – полная фальсификация», – добавил депутат Петр ЗАПОРОЖЕЦ (фракция Блока «За Януковича!»).

ГРИЦЕНКО опроверг обвинения в нелегитимности решений. «Все вопросы, которые принимаются большинством, – они законные, они легитимные, и вступают в силу после подписания председателем Верховной Рады (Крыма)», – сказал спикер журналистам.

Он назвал своих оппонентов «обанкротившимися крымскими политиками», которые стремятся заработать дивиденды перед выборами. ГРИЦЕНКО уверен, что его оппонентам не удастся провести «передел власти» на полуострове.

Ранее в сентябре ГРИЦЕНКО возвратил группе депутатов-оппозиционеров документ с требованием созвать в сентябре внеочередную сессию для рассмотрения вопросов об отставке спикера и правительства автономии, сославшись на то, что он подготовлен с нарушением регламента.

Ситуация в крымском парламенте обострилась в конце прошлого года.