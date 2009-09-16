Вице-мэра бросили в СИЗО

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму заявляет о задержании вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ.

«Задержана и помещена в изолятор временного содержания заместитель симферопольского городского головы Марина ЧЕРНОВА», - сказано в распространенном в среду сообщении пресс-службы милиции.

В крымском главке МВД отметили, что задержание чиновника «произведено в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях в Симферопольском горсовете».

«К четырем часам она была приглашена на допрос в следственное управление (милиции), а в девять часов вывели с наручниками», - сказал журналистам мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО.

Он пока не знает, какие обвинения предъявлены ЧЕРНОВОЙ. «Мы пока ничего не знаем: что, как. Знаем, что у нее есть адвокат», - сказал городской председатель.

БАБЕНКО добавил, что сотрудников мэрии продолжают приглашать на допросы в милицию. Допрашивали и его самого. «У меня один допрос был в следственном управлении (милиции), а вчера был очередной допрос у нас там, в здании (в мэрии)», - сказал градоначальник.

На вопрос, как он оценивает проверки в горисполкоме, БАБЕНКО ответил: «Проверяют все управления, все отделы, в основном, идет выемка документов. Я считаю, что с одной стороны это очень хорошо, что нужно все посмотреть, поковырять, а потом сказать: "Да, (милиционеры) потеряли месяц или два работы"».

26 августа сотрудники милиции провели обыск в мэрии Симферополя. Изъятие документов и жестких дисков с компьютеров произошло в комитете по земельным ресурсам и в комитете по архитектуре. Также был произведен обыск в кабинете ЧЕРНОВОЙ.