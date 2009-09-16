Задержан Фокс из банды «Башмаки»

Милиция задержала Дмитрия ФОМИНА по кличке «Фокс» - участника организованной преступной группировки «Башмаки», которая активно действовала на крымском полуострове в конце 1990-х годов.

«В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан активный участник ОПГ «Башмаки» - Дмитрий ФОМИН, 1970 года рождения, известный в криминальных кругах под кличкой «Фокс», - сказано в распространенном сегодня сообщении пресс-службы милиции.

Он обвиняется в совершении умышленных убийств и бандитизме.

По данным МВД, суд вынес постановление о взятии ФОМИНА под стражу.

Напомним, в 1990-х годах ряд ОПГ, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на крымском полуострове.